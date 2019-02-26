وزير القوى العاملة: صرف معاش لمواطن كان يعمل بإيطاليا

كتب- أسامة عبدالكريم:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، ببحث طلب المواطن "رضا .أ .ز" المقيم في مصر بمحافظة القاهرة، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، وسبق له العمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ"الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الثلاثاء، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور معاشا أو تعويض دفعة واحدة، وبالبحث في ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزمًا بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، لأنه كان يعمل بإيطاليا وعاد لأرض الوطن والآن بلغ السن القانونية للمعاش 66.7 عام.

وأبلغ مكتب التمثيل العمالي -بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو- المواطن بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويلة لحسابه البنكي بالقاهرة.