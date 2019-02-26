الخطوط المغربية تزيد رحلاتها بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

قال منتصر بنسعيد، المدير الإقليمي للخطوط المغربية بالقاهرة، إن الشركة قررت زيادة الرحلات من مطار القاهرة الدولي إلى رحلتين يوميا ابتداء من أبريل المقبل؛ لمواجهة الزياة في حركة السفر بمطار القاهرة؛ ليتوافق مع احتياجات الأسر المصرية المسافرة من مصر إلى المغرب، وكذا الجالية المغربية المقيمة في مصر.

وأضاف بنسعيد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه جرى اختيار مواعيد سفر تلبي احتياجات جميع الفئات.

وأوضح أن الشركة قررت تسيير أحدث أسطولها من طائرات البوينج إلى القاهرة العام الجاري، مضيفًا، أن الخطوط المغربية تسلمت أول طائرة بوينج ماكس "B737- MAX"، من أصل 4 طائرات يجرى تسليمها نهاية العام الجاري لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للركاب في مطار القاهرة الدولي.