"مستقبل الكتاب".. مؤتمر في المجلس الأعلى للثقافة

كتب- محمد عاطف:

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، مؤتمر ليوم واحد تحت عنوان "مؤتمر مستقبل الكتاب الإلكتروني- المطبوع – التفاعلي"، اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه لجنة الكتاب والنشر، ومقررها الدكتور أسامة السيد محمود، في تمام الساعة 9 صباحًا.

يتناول المؤتمر محورين الأول: الحديث عن الكتاب الإلكتروني والتفاعلي، والثاني: مستقبل الكتاب المطبوع.

ويبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة التاسعة والنصف، وتبدأ بعدها كلمة الدكتور أسامة السيد محمود مقرر اللجنة، وكلمة الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتستأنف فعاليات المؤتمر بجلسته العلمية الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بعنوان "مستقبل الكتاب"، يتحدث فيها كل من الدكتور خالد العامرى ويتحدث عن مستقبل الكتاب المطبوع، و الدكتورة داليا الحلوجى وتتحدث عن الإنتاج الفكرى التفاعلى للأطفال، والدكتور محمد السعدنى متحدثا عن تطبيقات الكتاب المسموع على التليفونات الذكية، ثم مجموعة من الباحثين لمناقشة استخدام الواقع المعزز في الكتب التعليمية، ويرئس الجلسة الأستاذ سعيد عبده.

في حين أن الجلسة العلمية الثانية تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ونص تحت عنوان اقتصاديات النشر الجديد، ويتحدث فيها كل من الدكتور شوقي سالم ويتحدث عن اقتصاديات النشر الإلكتروني وتسويقه، والدكتور رؤوف هلال متحدثًا عن تسويق المحتوى الرقمي وانعكاساته على الاقتصاد، وأخيرًا الدكتور حسين البنهاوي متحدثًا عن مستقبل القراءة في ظل التحول الرقمي.

وتنتهي فعاليات المؤتمر بجلسته الختامية والتوصيات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية.​​