خبير زراعي: النباتات الطبية والعطرية أكثر ربحًا من البترول

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد صبحي الخبير الزراعي، إن هناك ضرورة للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية في مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى نجاح تجربة وزارة الزراعة في مشروع غرب المنيا، خاصة فيما يخص زراعة المحصول الزيتي الكانولا، وهو ما تطلبه الفترة المقبلة.

وأضاف صبحي، أن الأراضي الجديدة والتي يدخل من ضمنها أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، خصبة وجاهزة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، موضحًا أن هذه الزراعات الأقل في استخدام المياه والأكثر تحملًا للجفاف ودرجات الحرارة، ولها قيمة اقتصادية عالية، يتحقق من خلال زراعتها هامش ربح عالي للمزارعين.

وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية أعلى من البترول، مؤكدًا ضرورة التوسع في زراعتها من قبل الدولة في مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتشجيع القطاع الخاص على زراعتها، في ظل ندرة الموارد المائية التي تعاني منها مصر.

ولفت "صبحي"، إلى وجود تجارب ناجحة لزراعة النباتات الطبية والعطرية في مصر، خاصة في محافظتي الغربية والفيوم وسيناء، مؤكدًا أن سيناء بيئة خصبة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، وهو ما يظهر في بعض التجارب في هناك، مؤكدًا أن النباتات الطبية والعطرية من أقدم المجموعات النباتية التي عرفها واستخدمها الإنسان على مر العصور في أغراض شتى، فكانت تارة تستخدم كغذاء وتارة أخرى كدواء.

وأوضح الخبير الزراعي، أن النباتات الطبية والعطرية لها قيمة اقتصادية كبيرة، ويزداد الطلب عليها محلياً وعالمياً، خاصة مع ازدياد التوجه العالمي الحديث للتحول إلى كل ما هو طبيعي، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها، وأصبح لها أهمية اقتصادية وعائد تصديري مجزي وتتعدد المجالات التي يمكن أن تستخدم فيها النباتات الطبية والعطرية.

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