الأرصاد تُعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المُقبلة (صور)

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كتب- إسلام ضيف:

تصوير- أحمد جمعة:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الاثنين، بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة.

وفيما يلي توقعات الهيئة لطقس الأيام المقبلة:

طقس اليوم الثلاثاء

توقعت الهيئة أن يسود اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائلًا للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال وغرب البلاد، ويصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن الرياح تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

السواحل الشمالية الغربية 19 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 12

الوجه البحري والقاهرة 21 13

جنوب سيناء والغردقة 25 14

شمال الصعيد 21 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 29 13

طقس غدًا الأربعاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدلًا على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنجاء يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة. كذلك أشارت الهيئة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على شمال البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 17 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 10

الوجه البحري والقاهرة 20 11

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 21 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 23 12

طقس بعد غدٍ الخميس

وذكر بيان الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس تنشط فيه الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين المتوسط والأحمر، مصاحبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقسًا باردًا على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقسًا معتدلًا على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء.

درجات الحرارة المتوقعة:

السواحل الشمالية الغربية 15 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 14 10

الوجه البحري والقاهرة 15 11

جنوب سيناء والغردقة 21 13

شمال الصعيد 19 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 10

