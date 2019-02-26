"الريف المصري": شركات وهمية تدعي بيع أراضي المليون ونصف فدان

كتب- أحمد مسعد:

حذر المهندس عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، من انتحال عدد من الأشخاص صفة مسؤولين لبيع أراضي مشروع المليون ونصف فدان من تعامل المستثمرين أو صغار الفلاحين معهم.

وأكد حنورة، في تصريح خاص لمصراوي، أن "ليس لها وكلاء سواء كانوا أشخاص أو شركات، وعلى الراغبين في التواصل مع إدارة الشركة فقط"، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي طرح أراضي من شركة الريف المصري.

وأشار حنورة، إلى أن الشركة تلقت العديد من الاستفسارات من المواطنين بشأن قيام بعض الشركات المخصص لها قطع أراضي من "الريف المصرى الجديد" بعرض بيع مساحات الأراضي تتراوح بين 5 فدان تزيد أو تقل من الأراضي التي تم تخصيصها لهم.

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم التعامل مع تلك العروض والتصرفات غير القانونية، مشددة على أنها غير مسئولة نهائيا عن هذه الممارسات غير القانونية، ولن يعتد بها في مواجهة الشركة.

ودعت الشركة، المواطنين بالتواصل عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 16809 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.