جدل واسع بعد نشر "عبدالعال" أسماء النواب المتغيبين.. ماذا حدث؟

كتبت- ميرا إبراهيم:

أثار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جدًلا واسعًا، الاثنين، في المجلس بإعلانه أسماء 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة العامة، وعرضها على الشاشة الداخلية للبرلمان، وتهديده لهم، بقوله: "النواب اللي مبصموش هننشر الأسماء في الصحافة عشان الناخبين في الدواير يعرفوا اللى انتخبوه بيجيوا ولا مبيجوش".

أسماء الأعضاء التي نُشرت بالشاشة لم تكن من المتغيبين الدائمين، لكنهم لم يوقعوا بالبصمة خلال جلسة اليوم، فمنهم من حضر الجلسة دون بصمة، أو لم يلحق دخولها فتواجد بالمجلس.

حالة الجدل دفعت المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، للخروج بتصريح رسمي يؤكد خلاله أن الكشوف التي تم نشرها بشأن تغيب بعض نواب المجلس عن حضور جلسة الاثنين، تبين في شأنها أن بعض النواب ممن وردت اسماؤهم ضمن المتغيبين كانوا موجودين بالفعل وشاركوا بجدول الأعمال بالجلسة العامة وقت صدور قرار رئيس المجلس برفع البصمة، ونشر الأسماء وقاموا بالتوقيع بالبصمة بعدها.

وقال "سعد الدين": "بعضهم لم يوقعوا في البصمة إما للسهو أو لعدم البصمة بطريقة صحيحة، مما أظهر بصمتهم مرفوضة رغم حضورهم جدول أعمال الجلسة منذ بدايتها مثل النواب: طارق رضوان، ومصطفى بكري، وآخرون، الأمر الذي أدى لظهور أسمائهم ضمن كشوف الغياب على غير الحقيقة"، بحسب نص البيان.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الدكتور علي عبدالعال، عن نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة العامة. ففي 17 أبريل 2018، قال "عبدالعال"، عن الأعضاء المتغيبين عن المشاركة في التصويت على قانون السلك الدبلوماسي، والتحفظ على أموال الإرهابيين، بالرغم من التأكيد عليهم بالحضور، قائلا: "هعلق أسماءهم في الأماكن العامة بدوائرهم.. وهنذيع أسماءهم فى نشرة التاسعة".

وجاءت الأسماء التي أعلن الدكتور علي عبدالعال غيابها، عن جلسة الاثنين، كالآتي:

عمرو الجوهري

إيهاب أحمد

حاتم باشات

محمد عبد الغني

خالد عبد العزيز شعبان

حسن ابسيد حاد

تامر الشهاوي

إيليا باسيلي

وائل غريب

خالد أبوطالب

عيد هيكل

محمد مسعود

منى جاب الله

محمد أبوحامد

جمال إبراهيم

محمد عبدالعال

عمر جمال

أشرف رشاد

طلعت خليل

نبيل ابوباشا

ابراهيم حسب الله

محمد كمال

محمد بدراوي

ماجد أبوالخير

هشام عبد الواحد

فخري طايل

فايز سالم

معتز الشاذلي

أيمن سليمان

عبد الحكم شاهين

أسامة شرشر

المعتز بالله النجار

فؤاد محروس

محمود رشاد

عاصم فهيم

عبدالهادي إبراهيم

حسام الصيرفي

محمد الحناوي

أبوبكر غريب

علاء عابد

عمرو أبواليزيد

محمد عطية

إيهاب منصور

حسن علي عبد العال

طارق سعيد حسنين

عبدالرحيم علي

أحمد مرتضى منصور

إيهاب فتحي

سعيد حساسنين

هيثم إبراهيم

سعد الرفاعي

أحمد يوسف

أحمد فاروق

محمد عبدالتواب

احمد سعداوي

عبد الرحمن أحمد

علي عبد الحميد

حسين غيتة

شريف نادر

رانيا علواني

جهاد عامر

مهجة غالب

أنيسة حسونة

لميس جابر

سعد اللدين درويش

سليمان عبدالرحيم

أحمد إبراهيم

إبراهيم محمد

تامر مصطفى

أحمد سعيد

أكمل قرطام

طاهر أبوزيد

علاء الدين عبد المنعم

محمود إسماعيل

رشاد عبدالحميد شكري

السيد حسن موسى

مصطفى الجندي

محمد السلاب

معتز سليمان

سامر التلاوي

رشا رمضان

محمد العرابي

ألفت كامل

مي البطران

ياسر عمر

عبد الرحمن جمال

ممتاز دسوقي

أحمد المشنب

أحمد حلمي الشريف

خالد صالح

أحمد هريدي

فيصل الشيبانب

ياسر عبدالمولى

رأفت محمود

طارق رضوان

معتز محمود

سيف النصر إبراهيم

محمد إسماعيل

حمزة عبد المنصف

حسين فايز

أحمد يوسف

عبدالرازق محمد

خالد عبدالمنعم فراج

عبد الله حامد طه​

