لهذا السبب.. الصعيد ممنوع من استضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية

كتب- أحمد علي:

قال اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاتحاد ووزارة الشباب كانا لديهما الرغبة في إقامة مباريات إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 في أسوان، إلا أن شروط الملاعب الرئيسية في البطولة أن تكون السعة الرسمية للملاعب لا تقل عن 15 ألف مشاهد.

وأضاف "سويلم"، ردًا على ما أثاره النائب محمد سليم، نائب أسوان في جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، أن اكبر استاد بالصعيد ستاد أسوان، وتبلغ سعته 9 ألاف مشاهد.

يأتي ذلك في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وقال "سويلم"، إن الصعيد بالفعل يستحق الدعم والرعاية، ولكن اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يمكن تجاوزها فيما يخص سعة الاستادات.

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