أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة العربية الأوروبية رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

ملك الأردن يهنئ السيسي هاتفيًا على نجاح القمة العربية الأوروبية

10:13 م الإثنين 25 فبراير 2019
ملك الأردن يهنئ السيسي هاتفيًا على نجاح القمة العربية الأوروبية

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

(أ ش أ):

أعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عن تمنياته في أن تشكل القمة العربية الأوروبية الأولى، التي اختتمت اليوم الاثنين في شرم الشيخ، محطة جديدة من التعاون والشراكة بين الدول العربية والأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الملك عبد الله هنأ هاتفيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على نجاح مصر في استضافة القمة العربية الأوروبية الأولى.

وبحث الملك عبد الله الثاني، خلال الاتصال مع الرئيس السيسي العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

يُذكَّر أن القمة العربية الأوروبية الأولى انعقدت في مدينة شرم الشيخ أمس واليوم، بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

هذا المحتوى من

الملك عبد الله الثاني الأردن القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ السيسي

الخبر التالى:

شيخ الأزهر يمنع الطلاب الوافدين من تلقي العلم في أي ساحات خارج الجامعة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان