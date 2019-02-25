شيخ الأزهر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر بمستشفى الحسين (صور)

"أرجو ألا تفرضوا علينا أمرًا".. 15 رسالة من السيسي في ختام القمة العربية

كتب- محمود مصطفى:

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي بمنطقة الدرب الأحمر، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الحسين الجامعي.

ووجه الطيب بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وهم سيدة وطفل وطالب تايلاندي يدرس في جامعة الأزهر، حتى اكتمال شفائهم.

وقرر الإمام الأكبر تقديم منحة دراسية للطالب التايلاندي، وتوفير سكن طلابي له بمدينة البعوث الإسلامية.

وشدد شيخ الأزهر على أن تلك التفجيرات الإجرامية لن تنال من صمود وعزيمة الشعب المصري، أو تقلل من إصراره على دحر عصابات الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسها، مؤكدا وقوف المصريين بمختلف توجهاتهم خلف مؤسسات الدولة في حربها ضد تلك العصابات.

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