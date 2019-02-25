تعاون بين شركة "أجيماك" والهيئة العربية للتصنيع (صور)

"أرجو ألا تفرضوا علينا أمرًا".. 15 رسالة من السيسي في ختام القمة العربية

كتب- محمد صلاح:

وقع المهندس مدحت رمضان، رئيس مجموعة شركات "أجيماك"، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك بين كل من الشركة المصرية الألمانية المنتجات الكهربائية "أجيماك" والهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد المنعم ألتراس، وذلك لتنفيذ جميع متطلبات الهيئة من مهمات الكهرباء للجهود المختلفة العالي والمتوسط والمنخفض.

وتعليقا على ذلك، قال المهندس مدحت رمضان رئيس المجموعة: "قريبًا أن شاء الله سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي أجيماك و"بلو ستار" لاستكمال أي أعمال متعلقة بالاتفاقية مع الهيئة".