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الآثار: السيطرة على حريق محدود بالقرب من منطقة الكاب الأثرية

08:24 م الإثنين 25 فبراير 2019
الآثار: السيطرة على حريق محدود بالقرب من منطقة الكاب الأثرية

ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار السيطرة على حريق محدود نشب بالحشائش الموجودة بالقرب من منطقة الكاب الأثرية بمدينة إدفو دون حدوث اية أضرار.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثارفى بيان صادر عنه اليوم، أن النيران لم تحدث أية اضرار بالمنطقة الأثرية، حيث أنها تبعد حوالي ٣٠٠ متر عن منطقة الحريق التي لا يوجد بالقرب منها أية آثار.

وزارة الآثار اندلاع حريق منطقة الكاب الأثرية قوات الحماية المدنية مدينة إدفو

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