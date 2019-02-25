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"الأعلى للإعلام" يمنع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية " لحين تقنين أوضاعها

07:48 م الإثنين 25 فبراير 2019
"الأعلى للإعلام" يمنع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية " لحين تقنين أوضاعها

مكرم محمد أحمد

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس منع بث قنوات "فاملي والشاشة وابل الفضائية " لحين تقنين أوضاعها القانونية وإستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي.
كما قرر المجلس تكليف الامين العام والجهات المختصة لتنفذ ذلك القرار الذي جاء في ضوء ما تم التأكد منه من عملها دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا لما ينص عليه قانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والشكاوى المقدمة ضد تلك القنوات والتي باشرت لجنة الشكاوى بالمجلس التحقيق فيها وانتهت الى التوصية بمنع بثها .​

مكرم محمد أحمد منع بث قنوات فضائية الأعلى للإعلام البث الفضائي قانون الصحافة والا?علام قناة فاملي قناة الشاشة قناة ابل

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