استعدادًا لأمم أفريقيا.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد السويس

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية الانتهاء من تنفيذ جميع خطط ومشروعات رفع الكفاءة لمختلف المنشآت الرياضية وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال فعاليات مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء في إطار زيارته لمحافظة السويس، الاستعدادات الجارية لاستضافة المحافظة لعدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما يتم من أعمال لرفع كفاءة استاد السويس الرياضي الذي يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، وتشمل أعمال رفع الكفاءة الملعب الرئيسي وما تضمنه من صيانة النجيل، ومكان الإذاعة الداخلية، ومضمار ألعاب القوى والكاميرات وأبراج الإضاءة، والمدرجات، وإنشاء استديو تحليلي.

كما تشمل أعمال الصيانة والتطوير المقصورة الرئيسية وزيادة عدد المقاعد بها وتوسعة وصيانة حجرة المؤتمرات الصحفية، وكذا غرف تغيير ملابس اللاعبين والحكام، وزيادة عدد الحمامات، وتطوير بوابات الدخول والخروج.