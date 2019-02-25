"سيتي إيدج" تعلن موعد تسليم أول فيلا بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج، إن مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، لافتا إلى أن حجم المبيعات المستهدف من بيع المرحلة الأولى بالمشروع يصل إلى مليار حنيه.

وأضاف القاضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، الاثنين، أن مشروع المقصد به أول فيلل بالعاصمة كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم قبل طرحها للبيع، قائلا: "جميع الإنشاءات ونسب الإنجاز سبقت كل المخططات وفاقت التوقعات، وجميع الوحدات مبنيه بالكامل ويبدأ تسليمها على أعلى مستوى من التشطيب الخارجي والداخلي في هذا العام وهذا حدث غير مسبوق".

يشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، وقع في وقت سابق بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج"، تقوم من خلاله الشركة بإدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.