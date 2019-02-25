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    "مستقبل وطن": التاريخ لن ينسى للسيسي خلقه منصة للحوار العربي الأوروبي

    03:36 م الإثنين 25 فبراير 2019
    "مستقبل وطن": التاريخ لن ينسى للسيسي خلقه منصة للحوار العربي الأوروبي

    الرئيس السيسي خلال القمة العربية والأوروبية

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    ثمن عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بفعاليات القمة العربية الأوروبية المنعقدة على أرض السلام "شرم الشيخ"، مؤكدا أن حجم المباحثات المشتركة والجلسات الثنائية التي عقدت بين المشاركين يؤكد قناعة المجتمعات الدولية والإقليمية بأهمية هذه القمة ودورها العظيم في مواجهة التحديات المشتركة.

    وأوضح سعيد، في تصريحات له، أن الجلسة الافتتاحية بالأمس كانت مثمرة للغاية، وانعكس ذلك على خطاب ملوك وزعماء ورؤساء الدول المشاركة التي أيقنت أنه لا سبيل للمواجهة سوى الشراكة الحقيقية بين كافة الأطراف الدولية، وخاصة ملف الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

    وأشار إلى أن مصر صنعت محفلا دوليا وإقليميا جديدا له ثقله السياسي والدبلوماسي على المستوي العالمي، وسيكون متنفسا لطموحات وتطلعات الشركاء، بالإضافة إلى أنه سيكون بمثابة منصة دولية تضع الحلول والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع.

    وأكد أن هذه القمة أبرزت دور مصر إقليميا ودوليا، ومدى الثقة التي أصبحت تتمتع بها مصر من جميع دول العالم وقناعتهم بما تمتلكه من خطط واستراتيجيات، مضيفا أن التاريخ لن ينسى للرئيس السيسي أنه خلق منصة حقيقة لشعوب المنطقتين العربية والأوروبية للتواصل وتعزيز الشراكة.

    عبدالله سعيد حزب مستقبل وطن القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ

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