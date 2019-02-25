الجيزة: انتهاء تطوير وتجميل ميدان سفنكس بالعجوزة

كتب- إسلام ضيف:

انتهت محافظة الجيزة من خلال أجهزة المرافق والحدائق والطرق بحي العجوزة من تطوير ميدان سفنكس و المنطقة المحيطة به.

وقال اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة، في بيان، اليوم الاثنين، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وّجه برفع كفاءة الميادين وتجميلها على مستوى الحي بالكامل، لافتًا إلى تطوير وتجميل ميدان سفنكس وترميم الأرصفه وتركيب بلاط إنترلوك حول سينما سفنكس ودهان أحواض الزهور والأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية.

وتابع: "إضافة إلى كنس وتجريد ورفع المخلفات والتراكمات من شارع 26 يوليو من فندق آمون حتى وزارة الشباب والرياضة. ومن جانب أخر شهد أمس شارعي العشرين والمساكن بحي بولاق الدكرور حملة لرفع إشغالات المقاهي والكافيتريات.

وأكد أسامة السقعان رئيس حي بولاق الدكرور أنه تم رفع التعديات من نطاق شارعي العشرين والمساكن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً أنه سيتم المرور الدورى على مدار اليوم للتأكد من عدم تكرار تعديهم على حرم الطريق.

وأشار السقعان إلى أنه بالتعاون مع جهاز السرفيس بالمحافظة والإدارة العامة للمرور تم شن حملة على سيارات السرفيس بنطاق الحي أسفرت عن ضبط 52 سيارة مخالفة للتعريفة المقررة.