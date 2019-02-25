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    السيسي لمنتقدي عقوبة الإعدام: "مش هتعلمونا إنسانيتنا"

    03:30 م الإثنين 25 فبراير 2019
    السيسي لمنتقدي عقوبة الإعدام: "مش هتعلمونا إنسانيتنا"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاهتمامات الموجودة لدى مصر.

    وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء أعمال القمة العربية الأوروبية، اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، ردًا على سؤال أحد الصحفيين الأجانب: "من المهم أن تروننا بظروفنا وليس وفقًا لظروفكم أنتم".

    وتابع السيسي: "أنتم تتحدثون عن عقوبة الإعدام، ونقدر ذلك، وأرجو ألا تفرضوا علينا أمرًا، هنا لما بيتقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر بتيجي تقول عايزين حق ولادنا، ودي الثقافة الموجودة إن الحق ده لازم يتاخد وبيتاخد بالقانون".

    وأكد الرئيس السيسي: "لو طالبت الدول الأوروبية أن تراجع نفهسا وتراجع عقوبة الإعدام لديها، يبقى إحنا مش فاهمين الوضع في أوروبا، انتوا مش هتعلمونا إنسانيتنا، لدينا إنسانيتنا وأخلاقياتنا كما لديكم، وعليكم أن تحترموها كما نحترمها لديكم".

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