عبدالعال: 440 نائبًا وقعوا حضور في الجلسة أين ذهبوا؟

كتب أحمد علي وميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حديث بعض النواب، في الهواتف المحمولة داخل قاعة المجلس مؤكدا أن ذلك مرفوض وغير مقبول ولن يسمح بتكراره مرة أخرى.

ووجه عبدالعال، تساؤلا للنواب خلال الجلسة العامة، قائلا: "440 نائبًا موقعين حضور وبيتقاضوا بدلات أين ذهبوا وتركوا القاعة؟" وتابع: "هو الأمر مجرد التوقيع وأمشي".

وأضاف: "قاعة المجلس لها تاريخ عريق وكل من يريد معرفته عليه أن يعود لمضابطه"، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يتكلم كل نائب وهو يمشي داخل القاعة، مطالبا الأمين العام، بتفعيل التشويش على الهواتف المحمولة، ورد عليه النواب بأنها مفعلة بالفعل، ما دفع رئيس المجلس للتعقيب: "أومال انتوا بتتكلموا من خلال الستالايت".

وأشار إلى أن اللجنة العامة للبرلمان، تعقد بعدد أقل ورغم ذلك نجد نوابًا يخالفون القواعد ويتحدثون في التليفون".