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    الأعلى للإعلام يمنع بث مواد إعلانية في عدد من القنوات تشكك في مياه الشرب

    02:11 م الإثنين 25 فبراير 2019
    الأعلى للإعلام يمنع بث مواد إعلانية في عدد من القنوات تشكك في مياه الشرب

    مياه الشرب

    كتب- مصطفى علي:
    قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد منع بث مواد إعلانية علي عدد من القنوات الفضائية تشكك في نظافة مياة الشرب في جميع محافظات مصر، ومنع عدد من الإعلانية الطبية المعروضة.
    وأفاد قرار صادر عن المجلس اليوم بأنه تقرر منع بث المادة الإعلانية المعروضة على قنوات "بانوراما دراما - فاملي - الشاشة - قنوات Cairo الفضائية "بشكل إعلانات فلاتر المياه التي تزعم أن جميع مياه الشرب ملوثة بجميع المحافظات بالإضافة إلى الإعلانات الخاصة بسرقة العلامة التجارية واسم شركة كريازي.
    وشمل القرار أيضا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات المشار إليها سابقا التي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة.
    وكلف المجلس الأمين العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

    الأعلى للإعلام مياه الشرب بث مواد اعلانية

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