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    رئيس دار الكتب: ٢٠١٩ مليء بالأحداث

    02:08 م الإثنين 25 فبراير 2019
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    كتب- محمد عاطف:
    تصوير- إسلام فاروق:
    قال الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن الدار تهتم بكل ما هو عريق وأصيل، وتحاول مواكبة ما يجرى على الساحة.
    وأضاف في كلمته بندوة الاتحاد الأفريقي "على خطى الاتحاد الأوروبي"، بدار الكتب المصرية الاثنين، أن عام ٢٠١٩ مميز ومليء بالأحداث، ونحرص على أن يكون لنا دور مهم في كل منها، وعلى رأس هذه الأحداث مرور ١٥٠ عاما على إنشاء الدار، وكذلك الاحتفال بمئوية ثورة ١٩١٩، وغيرها من الأحداث.
    وأضاف عزمي: "تحرص دار الكتب بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة، وبالفعل كان الإصدار الأول مع احتفالية رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، وقدمنا موسوعة إفريقيا بالتعاون من المركز القومي للترجمة، وتم توزيعه على عدد كبير من الحضور، ومن هنا يأتي موعدنا اليوم مع هذه الندوة الهامة في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".
    جاء ذلك خلال الندوة التي تقيمها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي على خطى الاتحاد الأوروبي.. فرص و تحديات"، بمناسبة تسلم مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بتلك المناسبة.

    دار الكتب الاتحاد الافريقي

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