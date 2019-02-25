السفيرة سعاد شلبي: دور مصر في أفريقيا يؤهلها لقيادة القارة

كتب- محمد عاطف:

قالت السفيرة سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجية وعضو لجنة الحكماء في الكوميسا بأفريقيا وسفيرتنا في موزمبيق سابقًا، إن مصر بموقعها المتميز حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وتتميز بأن لها دبلوماسية ونشاط واسع بين جميع الدول الأفريقية، منذ ثورة ٥٢ واشتراكنا في الكثير من التجمعات الدولية.

وأضافت، في كلمتها بندوة الاتحاد الأفريقي "على خطى الاتحاد الأوروبي"، بدار الكتب المصرية الاثنين: "في عهد عبدالناصر، أسست مصر الاتحاد الأفريقي، كما دعمت الحركات التحررية في الكثير من الدول، واستضافت المناضلين الأفارقة وكلنا نعرف فيلا أحمد حشمت، ومن أهم المناضلين كان نيكروما والذي أنجب ابنته سامية التي يمكن أن تصبح رئيسة غانا خلال الفترة القادمة".

وتابعت شلبي: "كانت مصر من أهم الدول التي دعمت تحرر جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول، مشيرة إلى أن التاريخ المشترك بيننا يؤهلنا لقيادة القارة السمراء كما كانت مصر خلال العقود الماضية".