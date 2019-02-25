عبدالعال للنواب: ممنوع شكر الحكومة

كتب- أحمد علي:

حذر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من توجيه عبارات الشكر والثناء للمسئولين الحكوميين، مؤكدًا أن طلبات الإحاطة التي يتقدمون بها هدفها توضيح قصور في أمر ما ولذلك لا يجوز أن يقول النائب عبارات شكر للوزير أو المحافظ.

وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن "كلمات الشكر والثناء ممنوعة في طلبات الإحاطة ولذلك لا يجوز أن تتحول للشكر والثناء على أداء المحافظ".

كما انتقد عبدالعال، غياب النواب عن التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية لاثبات حضورهم الجلسة العامة، مطالبًا الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين بمراجعة كشوف التوقيعات، مهددًا بنشر أسماء النواب في الصحف، إذ قال: "النواب اللى مبصموش هننشر الأسماء في الصحافة عشان الناخبين في الدواير يعرفوا اللي انتخبوه بيجيوا ولا مبيجوش".