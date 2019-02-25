مهبط للطائرات.. 10 معلومات عن أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الادارية

محافظ الجيزة يوقع غرامة على منشأة تجارية بالهرم لإهدارها المياه في

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد منطقة الأعمال المركزية، والتي تتضمن أعلى برج في أفريقيا.

واستمع وزير الإسكان، لشرح من المسئولين بالموقع عن الموقف التنفيذي للأبراج، وأعلى برج في أفريقيا، البرج الأيقوني، بارتفاع 385 مترًا، وجرى صب الخرسانة به اليوم.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن البرح الأيقوني:

تنفذه شركة (cscec) الصينية.

ارتفاعه 345 مترًا.

استغرق صب القواعد الخرسانة على مدار 48 ساعة.

يحتوي فندقًا عالميًا بإدارة متميزة من 50 طابقًا للاستخدام الإداري.

به شقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب للأطفال.

يحتوي 20 مطعمًا وكافيه بمنصات عرض علوية.

يوجد به سوق تجاري، وأسواق للأزياء وصالة عرض وسوق للذهب، وسوق للأحذية والمنتجات الجلدية.

يشتمل على أكبر وأحدث مجمع لدور السينما والمسارح المغطاة.

يشمل سوقًا كبرى للأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف.

يشمل مهبطًا للطائرات الهليكوبتر.