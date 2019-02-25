وزيرة الصحة: حملة تطعيم "الديدان المعوية" حققت 102% من المستهدف

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحقيق الحملة القومية لتطعيم طلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية، 102% من المستهدف لها، في 16 محافظة بمرحلتها الأولى.

وقالت وزيرة الصحة، في بيان، اليوم الاثنين، إن الوزارة كانت تستهدف في محافظات المرحلة الأولى الـ16، 8 ملايين و475 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، وجرى تطعيم 8 ملايين و742 ألفًا حتى الآن، مشيرة إلى أن أعلى محافظة حققت أعلى من المستهدف هي الدقهلية بنسبة تخطت 104%، وأقل محافظات في معدلات التطعيم حققت 99.8% من المستهدف هي محافظتي جنوب سيناء، وبورسعيد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه جرى تطعيم 800 ألف طالب في محافظة الجيزة، وتطعيم 670 ألفًا في الغربية، و882 ألفًا في الشرقية، وقرابة 85 ألفًا في الدقهلية، و880 ألفًا في البحيرة، و200 ألف في دمياط، ونحو 89 ألفًا في بورسعيد، وقرابة 700 ألف في الإسكندرية، و80 ألفًا في مطروح.

وأضاف "مجاهد"، أنه جرى تطعيم مليون و290 ألفًا في محافظة الجيزة، و468 ألفا في الفيوم، و736 ألفا في المنيا، و620 ألفا بأسيوط، و36 ألفًا بالوادي الجديد، و419 ألفًا في قنا، و20 ألفًا في جنوب سيناء.

ومن جانبها أشارت الدكتورة آيات حجاج، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة إلى أن المرحلة الثانية من الحملة ستنطلق خلال الفترة من 19 مارس حتى 28 مارس المقبلين في 11 محافظة، وهم القاهرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع المواطنين.