8 نصائح من القوى العاملة للراغبين في العمل بالإمارات

كتب- أسامة عبدالكريم:

جدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نصائحه للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، محذرًا مما يسمى بالتأشيرة الحرة، مؤكدا أنها وهم ونصب، وأن قانون الدولة يمنع ذلك، فضلا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل، وتعرض العامل في حالة العمل بها لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل .

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الاثنين، إنه بناء على توجيهات الوزير لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بأبوظبي، بضرورة توجيه العمالة وتحذيرهم من آن لآخر بشروط السفر والعمل ومراجعة العقود من المكتب، صمم المستشار العمالي بالسفارة ياسر عيد، عدة نصائح لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها على موقع السفارة لتكون عونا للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن النصائح هي:

1- تأشيرات السياحة لا تتيح العمل، وغير قانونية، وتعرضك لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ويسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح "تأشيرة عمل" .

2- إذا كنت قادمًا بتأشيرة سياحة يجب أن تحجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار على الأقل لحمايتك والحفاظ على كرامتك.

3- لا توقع على إيصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوى إثبات جديتك عند التعاقد، أو لأي سبب.

4- ما يسمى بالتأشيرة الحرة "وهم ونصب" وقانون العمل في الإمارات يمنعها.

5- تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل، لا يدفعها العامل، فيتعرض للنصب وابتزاز.

6- تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران "الإمارات العربية للطيران "فلاي دبي"، أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات، فلا تتعامل مع السماسرة .

7- تأكد من إذن الدخول "تأشيرة العمل" معتمدة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، ثم توجه إلى وزارة القوى العاملة المصرية بمدينة نصر - القاهرة لمراجعة عقد العمل قبل استخراج تصريح العمل .

8- لا تتعامل مع أشخاص أو مواقع إلكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية .