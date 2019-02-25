حدث ليلًا| رسائل من السيسي.. مالك يحصد الأوسكار.. وكهربا يبرر الفعل المسيء

كتب - (مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وانطلقت مساء أمس القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ بحضور قادة العرب وأوروبا، وحصد الفنان العالمي جائزة الأوسكار عن أفضل دور دور رئيسي.

- 60 رسالة للسيسي والقادة العرب والأوروبيين في أول أيام قمة شرم الشيخ

انطلقت مساء الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية 60 دولة عربية وأوروبية.

- متحدث الرئاسة يكشف كواليس اليوم الأول للقمة العربية الأوروبية

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، أعمال اليوم الأول من القمة العربية الأوروبية الأولى، والتي تنعقد خلال الفترة من 24-25 فبراير الجاري بشرم الشيخ.

- الملك سلمان: مصر أهم دولة في الوطن العربي

صرح وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد قطان، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن مصر أهم دولة في الوطن العربي، وأن مصر والسعودية هما جناح الأمة العربية.

- عمرو أديب: "لما مصر تعمل مؤتمر لازم الدنيا كلها تتقلب" -فيديو

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققته القمة العربية- الأوروبية، المنعقدة حاليًّا بمدينة شرم الشيخ.

- "ماذا يريد العرب من الدول الأوروبية؟".. أمين "الجامعة العربية" يجيب

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم العربي يحتاج من أوروبا إلى النوايا الطيبة والتعاون البناء والتجارة والاستثمار والسياحة.

- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة رفع كفاءة وتطویر مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسیج والملابس وتحقیق الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي المخصصة للمصانع.

- البرلمان يوافق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

- 150 ألف شقة و9 بنوك.. الوزير: العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال الوزارات نهاية 2019

قال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن هناك توجيه من القيادة السياسية بتقديم تعليم جديد وبرامج جديدة، تتناسب مع مصر الجديدة.

- "صاحب الكلاب رئيس محكمة".. أديب يفجر مفاجأة في واقعة "طفل مدينتي"

قال إيهاب سماحة، والد الطفل الذي هاجمه كلبان في مدينتي، إن كلبَي الحراسة في واقعة الهجوم على نجله يمتلكهما قاضٍ، قائلًا: "صاحب الكلاب رئيس محكمة.. يعني إيه مستشار يربِّي كلاب؟! لو الكلاب دي للمنظرة يلبّسها كمامة".

- 17 صورة ترصد زيارة رئيس نادي "الروتاري" الدولي لمصر

نظم روتاري مصر، بأحد فنادق القاهرة، حفلا لاستقبال باري راسين رئيس النادي الدولي، بحضور عبدالحميد العوا محافظ روتاري مصر.

- عباس: محاولات إسرائيل التطبيع مع العرب لن تجلب لها السلام

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ولا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لن يكتب لها النجاح.

- بومبيو: أمريكا تتطلع لـ "خطوة قابلة للإثبات" من كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تتطلع إلى "خطوة قابلة للإثبات" من جانب كوريا الشمالية، بشأن نزع سلاحها النووي خلال قمة مهمة تعقد في هانوي هذا الأسبوع بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

- الاتحاد الأوروبي يدعو مادورو إلى السماح بدخول المعونات إلى فنزويلا

دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إلى السماح بدخول قوافل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية للبلاد.

- الحرب الكلامية مستمرة..تركي آل الشيخ يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي

تواصلت حالة التراشق اللفظي بين تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، ومحمد جمال الجارحي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

- الزمالك يوقف كهربا لأجل غير مسمى ويغرمه ماديًا

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عقوبة ضد محمود عبد المنعم كهربا ، لاعب وسط الفريق.

- كهربا: "مندسون شتموني بأمي".. والجمهور الحقيقي فوق رأسي

نشر محمود كهربا لاعب نادي الزمالك توضيحًا لواقعة البصق تجاه جمهور نادي الزمالك، بعد استبداله في مباراة إتليتكو الأنجولي أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

- الزمالك: جاهزون لمباراة المقاصة بالكأس في موعدها

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه جاهز لمواجهة المقاصة المقبلة في دور الثمانية بكأس مصر ، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب.

- بركلات الترجيح.. مانشستر سيتي يحافظ على لقب كاراباو بعد نهائي "عصيان كيبا"

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس كاراباو بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي استضيفتها ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

- رامي مالك يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في حفل توزيع الأوسكار الـ91

فاز النجم الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، بجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلم الدراما "Bohemian Rhapsody" بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 هذا العام.

- "دورة مختلفة".. حفل توزيع جوائز أوسكار 2019 (لحظة بلحظة)

تشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

- أول رد من أنغام على زواجها من الموزع أحمد إبراهيم

قالت الفنانة أنغام ردًا على سؤالها عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم في برنامج "إم بي سي - تريندنج": "الله يبارك فيكم"، وذلك في أول تأكيد منها لخبر الزواج.