اليوم.. رئيس الوزراء يشهد صب الخرسانة لأطول برج في العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - (مصراوي):

يتوجه المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة السويس يرافقه عدد من الوزراء في زيارة يتفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال ومشروعات في المحافظة.

وتتضمن الجولة التفقدية الوقوف على أعمال التطوير والتوسعة الجارية بمستشفى السويس العام وزيارة مدرسة السويس الثانوية بنات ثم يتفقد استاد السويس والمدينة الرياضية والذي يشهد استضافة مباريات إحدى المجموعات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر منتصف العام الجاري إضافة ألى تفقد مدينة الإسكان الاجتماعي ومدينة بيوت السويس وعدد من محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي.

ومن المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء وهو في طريقه إلى السويس وقبيل زيارته للمحافظة بدء عملية صب الخرسانة الخاصة بأطول برج على مستوى القارة الإفريقية يتم بناءه حاليًا بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يصل ارتفاعه الى 345 مترًا.

يذكر أن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن منطقة أبراج تشمل نحو 12 برجًا ومجمعًا تجاريًا وعدد 5 مبان سكنية وفندقين بينما يضم البرج الأكبر مجتمع متكامل يحتوي على كافة الخدمات الفندقية والترفيهية وشقق سكنية ومراكز تسويق عالمية ومدينة طبية ومجمعات تعليمية ويتكون من 250 طابقًا وسيتم تصميمه على شكل مسلات فرعونية مصرية للترويج للحضارة الفرعونية وسيكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث، كما يشمل البرج أيضًا مدينة طبية ومجمعات تعليمية.

وتبلغ مساحة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة نحو مليون و710 آلاف م2 ويقع على مساحة 195 فدانًا ويضم منطقة الأعمال المركزية الشرقية – المرحلة الأولى – 520 ألف م2 بينما يبلغ إجمالي مساحة الأبراج مليون و15 ألف م2 وإجمالي مساحة التجاري والخدمات 230 ألف م2، وإجمالي المساحة المبنية فوق الأرض مليون و245 ألف م2 وإجمالي المساحة المبنية تحت الأرض 465 ألف م2.​