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صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر بمناسبة انتهاء امتحانات الترم الأول

12:00 ص الإثنين 25 فبراير 2019
صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر بمناسبة انتهاء امتحانات الترم الأول

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق والمعاهد والإدارات الأزهرية والتابعين لها من الوعاظ والمدرسين والإداريين والعمال الدائمين والمنتدبين، بمناسبة الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ونص القرار، على صرف المكافأة المتعاقدين بنظام الحصة لكل من شارك في امتحانات الفصل الدراسي الأول. FB_IMG_1551020512266

أحمد الطيب امتحانات الترم الأول الأزهر الشريف المدارس مكافأة للعاملين

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