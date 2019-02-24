الملك سلمان: مصر أهم دولة في الوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

صرح وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد قطان، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن مصر أهم دولة في الوطن العربي، وأن مصر والسعودية هما جناح الأمة العربية.

وقال القطان وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد: "لا بد أن نعمل سويًا لأن تكون مصر والسعودية يدًا واحدة".

وانطلقت مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

وتبحث القمة، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح، كما تناقش القمة سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكة العربية الأوروبية

وتستعرض القمة سبل التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاهية في المنطقتين.