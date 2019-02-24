بالفيديو- زاهي حواس يبكي أمام سائحة أجنبية في الأهرامات

"الروتاري" يحتفل بمرور 90 عامًا على العمل الخدمي في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت منطقة آثار الأهرامات، اليوم الأحد، موقف طريف بعدما انهمرت سائحة صينية ضمن أحد الأفواج السياحية بالبكاء بعدما رأت الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، مما جعله يبكي هو الآخر.

وطالب حواس، خلال تصوير فليم وثائقي عن مصر للتلفزيون الفرنسي بمنطقة الهرم، برفقة حامد الجندي مدير هرم خوفو، بإعادة القطع الأثرية الفريدة لمصر مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي والزودياك وتمثال حم ايونو وتمثال عنخ خاف.

وقال حواس، إن تمثال رأس نفرتيتي خرج عن طريق التدليس ويجب عودته مرة أخري إلى مصر ، مشددا على أهميه عودته هذه القطع الفريدة لعرضها في المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.