مطار سفنكس يستقبل أول رحلة دولية قادمة من مطار أثينا

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الأحد، أول رحلة طيران دولية قادمة من مطار أثينا الدولي باليونان، تحمل رقم LNXO7CY من طراز LEGACY 650 / E/ 135K، وهي طائرة خاصة تحمل على متنها ٦ ركاب، حيث قامت إدارة المطار برشها بالمياه وهو تقليد متبع للترحيب بالرحلات الجديدة في المطارات.

وقال الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن فريق من العلاقات العامة باستقبال الركاب وتقديم الورود لهم.

وأشار "فوزي"، إلى أن المطار جاهز بكامل طاقته لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة من مختلف أنحاء العالم، لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية وبخاصة منطقة الأهرامات، في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتقديم جميع الخدمات اللوجستية وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لمطار سفنكس الدولي.