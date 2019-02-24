"الأوقاف" تُحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. وتحذر الأئمة من عدم الالتزام

كتب- محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "البناء الاقتصادي السديد وأثره في بناء المجتمعات".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تثق في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.