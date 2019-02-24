وسائل الإعلام الدولية تبرز انطلاق قمة شرم الشيخ.. ماذا قالت؟

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية انطلاق القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، والتي بدأت أعمالها مساء اليوم، الأحد، بحضور عربي وأوروبي منقطع النظير.

وتصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة وسائل الإعلام الدولية، فيما كانت لقاءات الرئيس مع القادة والزعماء على هامش القمة محل اهتمام وسائل الاعلام أيضا.

أبرزت قناة "سكاي نيوز" عربية كلمة الرئيس السيسي، حيث دعا الرئيس الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب قائلا: "نحن في أمس الحاجة للوقوف صفا واحدا ضد وباء الإرهاب".

وقال السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة تحت شعار "في استقرارنا نستثمر": "أتساءل ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الارهاب" واصفا الإرهاب بأنه "تحدي مشترك".

قناة "الحرة" الأمريكية اهتمت بانطلاق القمة وعبر مراسليها في المركز الصحفي للقمة كانت رسائلها على مدار اليوم فيما قامت بنقل كلمات الرؤساء والزعماء وتصدرت كلمة الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عناوين النشرات الإخبارية بالقناة.

كما اهتمت قناة "العربية" الإخبارية وعبر فريق من المراسلين بالقمة اهتماما كبيرا وتحت عنوان "السيسي: حان الوقت لتكاتف دولي يحمي العالم من الإرهاب"ركزت القناة على كلمة الرئيس السيسي وأبرزت مقتطفات منها خلال فقراتها الإخبارية.

وأكد الرئيس السيسي أن الإرهاب والتطرف آفتان تهددان العالم كله والمنطقة، ويجب توحيد الجهود الدولية من أجل مواجهتهما والقضاء عليهما.

وتحت عنوان "القمة العربية الأوروبية.. الملك سلمان يشن هجوما على إيران والسيسي يحذر"، كانت وقفة قناة "روسيا اليوم" وتصدرت كلمة الرئيس السيسي فقرات القناة حيث اهتمت بتصريحاته في انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية حينما قال إن الإرهاب بات "مستشريا" في العالم كالوباء.

وأبرزت قناة "السومرية نيوز"خبر انطلاق أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ وأشارت إلى أن الرئيس السيسي قال في كلمته خلال افتتاح القمة إن "خطر الإرهاب بات يستشري في العالم كله سواء من خلال انتقال العناصر المتطرفة أو باتخاذ بعض الدول ملاذا آمنا لها".

"قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ".. عنوان أبرزه راديو "سوا" الأمريكي حيث أشارت إلى تجمع قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية على مدار يومين في شرم الشيخ لتعزيز التعاون بين دولهم.

وعبر مجموعة من المحللين والخبراء ركز الراديو على أن "القضايا الإقليمية والأمن والتنمية هي الموضوعات الثلاثة التي تهم الأوروبيين".

قناة "سي أن أن" الأمريكية أبرزت القمة وقامت بالاستعانة بمجموعة من المحللين والسياسيين لتحليل كلمات الزعماء والرؤساء فيما أبرزت ت كلمتى الرئيس السيسي والعاهل السعودي خلال جلسة الافتتاح.

وكانت أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى قد انطلقت اليوم "الأحد" بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" بحضوروفود أكثر من 50 دولة ورؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية.

وتبحث القمة على مدى يومين تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح وسبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكة العربية الأوروبية.

وتستعرض القمة سبل التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقتين.

كما يركز الجانبان على تعزيز التعاون من أجل إرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.