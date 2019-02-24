فرج عامر: خطاب السيسي أمام القمة "العربية- الأوروبية" تاريخي

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الأوروبية تاريخي ويتضمن تعبيرًا حقيقيًا وواضحًا لرؤية مصر تجاه جميع القضايا الأقليمية والدولية.

وقال عامر، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي تناول لملف مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وأكد للعالم كله أن مصر بشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية، قادرة على هزيمة الإرهاب وقوى الشر والظلام.

وأشار إلى أن "ماجاء فى خطاب الرئيس السيسى من رسائل حاسمة وواضحة للعالم كله فيها تأكيد حقيقى على خطورة الظلاميين وقوى الشر والإرهاب من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية".

وطالب عامر، المجتمع الدولى وبجميع منظماته بأن يسارع ويتخذ مواقف حاسمة تجاه الإرهاب والإرهابيين والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وانطلقت مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

وتبحث القمة، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكا​فحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح.

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