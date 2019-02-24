رئيس روتاري الدولي يشاهد مشروعات أعضاء النادي بمصر (صور)

أعضاء روتاري العاصمة الجديدة يشاركون في حفل استقبال رئيس النادي الدولي

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- روجيه أنيس:

استمع رئيس نادي الروتاري الدولي باري راسين، للمشاريع التي أقامها نادي روتاري مصر، مساء الأحد، في حفل استقباله بأحد فنادق القاهرة.

وحرص "راسين"، على الانصات لكلمات مسجلة لبعض الشباب الموفدين للخارج من نادي روتاري مصر.

ويشارك في حفل استقبال رئيس النادي الدولي، عبدالحميد العوا، محافظ روتاري مصر، وعدد من أعضاء النادي وشبابه، منهم: ميسم العسال رئيس نادي "إنتر أكت"، وكايرو نيو كابيتال جونيور، ونور مجدي الجلاد أول أعضاء النادي، وهبه القرشي عضو النادي.

ويلتقي باري راسين، أعضاء نوادي روتاري مصر وشبابه ليتعرف على أكثر من ألف مشروع تنموي اجتماعي نفذه "روتاري مصر" للمساندة في التأثير الإيجابي في حياة الآخرين من المتعففين والمحتاجين.

وتستهدف هذه المشروعات في مجملها الوصول لأكبر عدد من المنتفعين لتحسين البيئة المعيشية للمحتاجين وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتوفير فرص لمحو الأمية وتمكين الشباب.

تأتي هذه الزيارة بمناسبة مرور 114 عاما على تأسيس الروتاري في العالم، وتتواكب أيضا مع مرور تسعين عاما على تواجد خدمات الروتاري بمصر.