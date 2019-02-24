17 صورة ترصد زيارة رئيس نادي "الروتاري" الدولي لمصر

أعضاء روتاري العاصمة الجديدة يشاركون في حفل استقبال رئيس النادي الدولي

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- روجيه أنيس:

نظم روتاري مصر، مساء الأحد، بأحد فنادق القاهرة، حفلا لاستقبال باري راسين رئيس النادي الدولي، بحضور عبدالحميد العوا محافظ روتاري مصر.

والتقطت نور مجدي الجلاد، أول أعضاء نادي "إنتر أكت" كايرو نيو كابيتال جونيور، صورًا تذكارية مع رئيس النادي الدولي باري راسين، وميسم العسال رئيس النادي، وهبة القرشي عضو النادي.

ويحضر حفل الاستقبال ميسم العسال رئيس نادي "إنتر أكت" كايرو نيو كابيتال جونيور، وهبه القرشي عضو النادي، وعدد من أعضاء روتاري مصر وشبابه.

ويلتقي باري راسين، أعضاء نوادي روتاري مصر وشبابه ليتعرف على أكثر من ألف مشروع تنموي اجتماعي نفذه "روتاري مصر" للمساندة في التأثير الإيجابي في حياة الآخرين من المتعففين والمحتاجين.

وتستهدف هذه المشروعات في مجملها الوصول لأكبر عدد من المنتفعين لتحسين البيئة المعيشية للمحتاجين وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتوفير فرص لمحو الأمية وتمكين الشباب.

تأتي الزيارة بمناسبة مرور 114 عاما على تأسيس الروتاري في العالم، وتتواكب أيضا مع مرور تسعين عاما على تواجد خدمات الروتاري بمصر. ​​