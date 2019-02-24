أبو الغيط: القمة العربية الأوروبية علامة تاريخية لإعلاء قيم الحوار المتبادل

كتب- يوسف عفيفي:

قال أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، أن القمة العربية والأوروبية علامة تاريخية، ونقطة ضوء نهدف لإعلاء قيم الحوار والتعاون المتبدال، مضيفًا أن المنطقتين العربية والأوروبية تواجهان تحديات مشتركة.

وأوضح أبو الغيط، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية، أن الجميع يُقدر دور الدول الأوروبية في التعاون لحل الأزمتين اليمنية والليبية.. والعرب وأوروبا تحملوا كثيرا لتخطي الأزمات الصعبة في النزاعات العربية".

وتابع: "أننا ننطلق من فهم مشترك وتوافق كامل حول خطورة الأزمات والنزاعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والأيدي الخارجية التي تعلب فيها سواء إيران أو التحركات التركية وهي تبرز أزمات متكررة ولها تبعات سياسية واقتصادية خطيرة".

وشدد: "لا حل عسكري لهذه النزاعات بل يجب أن يكون هناك تكثيف الجهود لهندسة حلول سياسية لإنهاء القتال وجلب الاستقرار في إطار من الحفاظ على الوحدة الوطنية وتكاملها الإقليمي ذلك أن جماعات إلإرهاب استغلت اجواء الفراغ والفوضى في تحقيق أهدافها".

وتابع: "جميعنا يقدر ما تقوم به الدول الأوربية في مساعدتنا وعوننا في المجال الإنساني وخاصة حضورها السياسي للأزمة اللليبية واليمنية، ولقد تحملنا جميعا أوروبا وعرب ما يحدث في المنطقة".