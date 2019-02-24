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    انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

    06:59 م الأحد 24 فبراير 2019
    انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

    القمة العربية الأوروبية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    انتهت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء دول وحكومات وزراء خارجية لـ50 دولة عربية وأوروبية.

    وانطلقت مساء اليوم، أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

    وتهدف القمة العربية الأوروبية إلى بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

    القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ السيسي جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي

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