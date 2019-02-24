السيسي يُعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت في وقت سابق اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وذلك لعقد جلسة عامة أولى من دون حضور وسائل الإعلام.

وتتناول الجلسة تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية

وانطلقت مساء اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار "في استقرارنا نستثمر" برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

وتبحث القمة، تعزيز الشراكة العربية الأوروبية وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكا​فحة الإرهاب والهجرة غير النظامية وموضوعات نزع السلاح.

كما تناقش القمة سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية وتعزيز الشراكة العربية الأوروبية.

وتستعرض القمة سبل التعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية اللتين تمثلان 12% من سكان العالم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ما من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين.

كما يركز الجانبان على تعزيز التعاون من أجل إرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.

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