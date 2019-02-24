  • عاجل:مصر تستضيف أول قمة عربية أوروبية (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة العربية الأوروبية تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

    البرلمان يوافق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

    06:54 م الأحد 24 فبراير 2019
    البرلمان يوافق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي:

    وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018.

    كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.

    علي عبدالعال منطقة التجارة الحرة الإفريقية مجلس النواب

    الخبر التالى:

    محافظ الجيزة يكرم عددًا من مصابي العمليات الإرهابية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان