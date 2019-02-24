السيسي:الدولة هي المسئولة عن ضبط حدودها واحترام القانون داخلها

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة هي المسئولة بنفسها عن ضبط حدودها وضمان احترام حكم القانون فيها.

وأضاف السيسي، خلال جلسة افتتاح القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد: "لا يمكن الاعتماد على أي دعم من شأنه هدم الدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على حق الشعوب في تلبية طموحاتها المشروعة في الديمقراطية والتنمية في إطار الدولة المدنية الحديثة".

وتابع السيسي: "ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمحكافحة للإرهاب لمواجهة التنظيمات والعناصر الإرهابية، ومنع التمويل والدعم المقدم لهم ووقف التحريض الذي يقومون به".

وانطلقت مساء اليوم، أعمال القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات وزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وتهدف القمة العربية الأوروبية إلى بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.​