أول تعليق من "الصيادلة" بعد وقف انتخابات النقابة وإلغاء الحراسة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو زكريا، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، إن مجلس نقابة الصيادلة سيدعو لاجتماع عاجل لفتح باب الترشح للانتخابات من جديد بعد حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف إجراء الانتخابات لبطلان بعض الإجراءات.

وأوضح زكريا في تصريحات للصحفيين، الأحد، أن النقابة ستسعى لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة في أقرب وقت مع مراعاة صحة الإجراءات التي تتعلق بالعملية الانتخابية والتي أشار إليها الحكم الصادر.

وأشار إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أنصف نقابة الصيادلة بل منظمات المجتمع المدني بعد التأكيد على رفض الحراسة القضائية على النقابة، والسير في إجراءات الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقررت المحكمة وقف إجراء الانتخابات والتي كان مقرر إجرائها الجمعة المقبلة.