البرلمان يوافق على منحة كويتية لتوفير أجهزة لمعهد تيودور بلهارس

كتب- أحمد على:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 .

جاء ذلك بالجلسة العامة، حيث يأتي القرار بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/ 9 / 2018.

كما وافق المجلس، على إحالة 62 تقرير من لجنة الإقتراحات والشكاوى للحكومة للعمل وفق توصياتها.