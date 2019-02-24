القمة العربية الأوروبية تتصدر اهتمامات وسائل الإعلام الألمانية

برلين- (أ ش أ):

تصدرت القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد وعلى مدار يومين اهتمامات وسائل الإعلام الألمانية كونها الأولى التي تعقد بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ..مشيرة إلى أن القمة ستركز على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والهجرة غير الشرعية.

ومن جهتها، أكدت صحيفة (دي تسايت) الألمانية - على موقعها الإلكتروني اليوم - على أهمية هذه القمة التي يرأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، وتشارك فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجانب حوالي 50 من الملوك والرؤساء والأمراء والمسؤولين الحكوميين في الجانبين..منوهة بالمشاركة الأوروبية الضخمة في هذا المحفل الكبير.

وقالت: "لقد كانت جامعة الدول العربية تضم 22 دولة منذ عام 1945، وقد ظل الاتحاد الأوروبي ومنظماته على مستوى القيادات مجتمعين من خلال المنظمتين لا سيما أن المنظمتين أدركتا مؤخرا أهمية التعاون معا؛ لذا تم تحديد موعد القمة في شرم الشيخ منذ عام تقريبا وفي سالزبورج خلال سبتمبر الماضي بقمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية".

وأشارت إلى أن الهجرة ستتصدر الموضوعات التي تناقشها القمة، حيث يحاول الاتحاد الأوروبي وقف الهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا"..مؤكدة أن الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لأوروبا.

وبدورها .. قالت قناة (إيه آر ديه) الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يحاول من خلال هذه القمة وقف الهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا..لافتة في هذا الصدد إلى أن محاولات منظمات الإغاثة بالتعاون مع الحكومة الليبية لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين في البلاد لم تحرز نجاحًا كبيرًا حتى الآن.

ومن ناحيتها، قالت الإذاعة الألمانية (دويتشلاند روند فونك): إن قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يجتمعون اليوم وذلك على مدار يومين لأول مرة في قمة مشتركة..معربة عن أملها في تعزيز الموقف الأوروبي في المنطقة العربية من خلال هذه القمة.