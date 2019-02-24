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رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعبدالعال يحذر: الحضور غدًا إجباري

05:49 م الأحد 24 فبراير 2019
رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعبدالعال يحذر: الحضور غدًا إجباري

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب

كتب أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم بعد الموافقة علي مشروع قانون الدفع غير النقدي، وعدد من القرارات الجمهورية والإتفاقيات الدولية.

وطالب عبدالعال، النواب بالحضور بجلسة غد الإثنين، للمشاركة بالتصويت على القوانين المؤجلة مثل التصالح في مخالفات البناء وتنظيم الجامعات وغيرها، التي تحتاج لموافقة ثلثلي الأعضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث وجه حديثه للأعضاء: "الحضور بكرة إجباري واللي مش هييجي هننشر اسمه في الصحافة".

مجلس النواب علي عبد العال مخالفات البناء 932342

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