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الملك سلمان يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية

05:34 م الأحد 24 فبراير 2019
الملك سلمان يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية

الملك سلمان

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

الملك سلمان القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ السيسي

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