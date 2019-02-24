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    مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الدفع غير النقدي في مجموعه

    03:57 م الأحد 24 فبراير 2019
    مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الدفع غير النقدي في مجموعه

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقه.

    جاء ذلك اليوم الأحد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال,

    وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

    ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

    مجلس النواب البرلمان المصري 932342 الحكومة علي عبدالعال

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