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    النائب أحمد طنطاوي: تحسين أجور المعلمين بيد البرلمان لا الحكومة

    03:53 م الأحد 24 فبراير 2019
    النائب أحمد طنطاوي: تحسين أجور المعلمين بيد البرلمان لا الحكومة

    النائب أحمد طنطاوي

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال النائب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إن تلبية مطالب المعلمين بتحسين أجورهم، ليس بيد الحكومة، لكنه بيد البرلمان.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.

    وأضاف طنطاوى، أن تلبية حقوق المعلمين، يمكن أن يتم بطريقتين، أولهما من خلال الموازنة العامة للدولة التي من المقرر عرضها على البرلمان خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن البرلمان يمكنه تعديل بند أجور المعلمين بالموازنة العامة، إذا كانت غير عادلة.

    وتابع، أيضا من حق مجلس النواب، تعديل، قانون الخدمة المدنية، بما يعود بالنفع على المعلمين وجميع الموظفين.

    وفى سياق آخر، طالب طنطاوى، الحكومة، بسرعة تنفيذ حكم القضاء بشأن ارباب المعاشات، والذى قضى بضم العلاوات الخمس التي حصلوا عليها إلى معاشهم.

    أحمد طنطاوى مجلس النواب علي عبدالعال أجور المعلمين المعاشات

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