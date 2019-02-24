وزيرة الصحة: تشغيل مستشفى "بحر البقر" يونيو المقبل بعد توقف 18 عامًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إدخال مستشفى "بحر البقر" ضمن منظومة العمل بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 18 عاما.

جاء ذلك اليوم خلال تفقدها أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالمستشفى، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المستشفى تقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهي: بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما على الوزارة تشغيل هذا المستشفى لتقدم الخدمة الطبية لأهالي مدينة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كافة الحوادث، حيث أنها ستخدم أيضا محور 30 يونيو، ووجهت وزيرة الصحة بتوفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى كان مقررًا الانتهاء منه بحلول العام القادم، ولكن تم توجيه الشركة المنفذة بالانتهاء منه في 30 يونيو المقبل.

وقالت وزيرة الصحة إن المستشفى تتكون من أرضى ودورين، بسعة 65 سريرًا، و8 أسرة رعاية مركزة، و9 حضانات، و3 غرف عمليات، و46 سرير غسيل كلوي، مشيرة إلى أنه تم مراعاة كافة معايير الجودة في التنفيذ، وفقا للاكواد العالمية لبناء المستشفيات.​